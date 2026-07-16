В Парке сказов испекут сказочный торт-книгу на 40 кг

В выходные в Парке сказов пройдет «День торта» – к празднику испекут 40-килограммовый десерт в форме книги с изображениями Хозяйки медной горы, Урал-Мороза и героев русских сказок.

«В прошлом году гостей угощали 33-килограммовым десертом, а в этом году организаторы увеличили его вес и сделали главным символом праздника для всей семьи», – сообщили в пресс-службе Парка сказов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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