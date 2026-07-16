На Урале из-за паводка ограничили проезд еще по двум дорогам

Еще две автодороги в Свердловской области закрыты в связи с ухудшением гидрологической обстановки и подтоплением дорожного полотна. Как сообщили в пресс-службе облГАИ, на 148-м автодороги Серов – Сосьва – Гари введено ограничение движения в связи с выходом из берегов реки Евалги. На участке организовано одностороннее движение, установлены временные дорожные знаки. Объезда в направлении поселка Гари нет. Кроме того, ограничено движение в Туринском районе на участке автодороги Городище – Первино с 3-го по 4 км. Объезд организован через деревню Таволожка. На месте выставлены временные дорожные знаки и блокирующие устройства.

Добавим, ликвидация последствий паводков в Свердловской области находится на особом контроле главы МЧС России Александра Куренкова.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, с 5 июня в регионе выпало четыре месячные нормы осадков: оказались затоплены сотни домов, эвакуированы свыше 500 человек. По поручению главы МЧС России с 13 июля в регион дополнительно прибыли 42 спасателя и 10 единиц техники для эвакуации и оказания помощи населению. По сообщениям с мест, сил и средств достаточно. Паводковая обстановка остается сложной. На сегодняшний день затоплены 443 жилых дома и 1 792 приусадебных участка. По данным Росгидромета, в Свердловской области вновь ожидаются сильные ливни. Глава МЧС России поручил держать на особом контроле оперативную ситуацию и незамедлительно докладывать в случае осложнения остановки.

Серов, Елена Владимирова

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