Сотрудники прокуратуры принимают в Ирбите граждан, пострадавших от стихии (ФОТО)

В городе Ирбите развернута мобильная приемная прокуратуры. Ее сотрудники оценивают эффективность мер, принятых для защиты прав жителей, пострадавших от наводнения.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в мобильной приемной проводятся регулярные встречи с жителями, проверяются условия в пунктах временного размещения, в том числе на предмет обеспечения пострадавших граждан водой и едой, а также предметами первой необходимости.

Жители обращаются по вопросам оценки ущерба и порядка выплат, всем даны разъяснения, по каждому факту организованы надзорные мероприятия.

Вопросы выплат пострадавшим находятся на особом контроле надзорного ведомства, в том числе вопросы обработки заявлений, назначения и перечисления выплат, верификации документов.

Напомним, 14 июля уровень воды в реке Нице в Ирбите достиг отметки 741 сантиметр – это на 1 см выше, чем утвержденный показатель, который считается опасным природным явлением. Глава города Николай Юдин принял решение ввести на территории Ирбита с 15:00 режим ЧС муниципального уровня.

Сейчас в городе затоплено 226 приусадебных участков и 165 домов, дороги на 16 участках и 5 перекрестках. Из зоны подтопления эвакуировано 73 человека, в ПВР размещен 51 человек. Дежурит круглосуточный пост с плавсредствами.

Ирбит, Елена Владимирова

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