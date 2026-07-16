МЧС: Ирбит продолжит заливать

ГУ МЧС Свердловской области выпустило очередное штормовое предупреждение. 17 июля местами ожидаются очень сильный дождь, сильный ливень. 17-19 июля там, где пройдут ливни, возможен интенсивный подъем уровней воды в реках.

Как сообщили в ГУ МЧС, в период 16-20 июля в реке Нице у города Ирбит уровень воды будет находиться на отметках, превышающих отметку ОЯ (740 см). В ближайшие несколько суток ожидается формирование пика паводка. 16-20 июля ожидается увеличение зоны затопления в Ирбите до 277 придомовых территорий, 80 жилых домов, в Ирбитском МО в 9 населенных пунктах – до 40 придомовых территорий, 11 жилых домов.

Также ожидается увеличение зон затопления в Гаринском, Горноуральском, Первоуральском, Невьянском, Новолялинском, Туринском районах, окрестностях города Нижний Тагил.

Уменьшение зоны затопления ожидается в Верхней Пышме, Камышлове, Пышме, Талице, Сухом Логу, Артемовском, Режевском районе.

Ирбит, Елена Владимирова

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