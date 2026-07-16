«Повреждены стены, вздулся пол», – как магазины приходят в себя после потопа (ВИДЕО)

15 июля стихия обрушилась на уральскую столицу с небывалой силой. Мощный ураган вырывал деревья с корнем, срывал кровли зданий и повреждал припаркованные автомобили.

В Екатеринбурге затопило магазины

Серьезно пострадали от ливня и городские магазины – многие из них оказались подтоплены. Особенно досталось тем, кто расположен на улице Малышева. И это, как выяснилось, не единственный случай: после ремонта дороги и тротуара в 2025 году ситуация с затоплениями, по словам сотрудников, только ухудшилась.

«Такой сильный потоп второй раз, ещё два раза было чуть слабее. Мы пытались сразу собирать воду в вёдра, отодвигали мебель. Повреждены стены у входа, пол слегка вздулся – но не критично. У мебели пострадали только ножки столов, диван снизу испачкался. Вода попала и вглубь помещения (дошла до склада, но там ничего не повредилось). До ремонта дороги в 2025 году нас раньше не топило», – поделилась с «Новым Днем» владелец магазина Here to feel Анна Куприянова.

«Особенно опасно стало возле лестницы, которая при сильном дожде полностью скрылась под водой. Проходящие люди могли просто не заметить там порога. Вода затекла между дверями, поднялась на 20 см, внутри было 2-3. Посетители смогли выйти только через задний вход. Теперь пора закупать резиновые сапоги для гостей вместо тапочек», – рассказала администратор магазина Дарья.

После урагана администрация города уже начала реагировать: планируют установить более высокие бортики у входа. Но пока сотрудники и их клиенты надеются, что ливни не повторятся с такой же силой.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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