За сутки на Урале затопило еще 154 частных дома и 457 садов

В Свердловской области продолжается борьба с паводком. К утру 17 июля под водой остаются 439 частных домов и 2119 приусадебных участков в 65 населенных пунктах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, за последние сутки затопило 154 жилых дома в Ирбите и Ирбитском районе, а также 457 приусадебных участков в Ирбите и Ирбитском районе, а также Горноуральском районе. Освободились от воды за сутки 158 жилых домов, в основном в Камышловском и Ирбитском районах, а также 130 приусадебных участка (Махнёвский МО – 3, Талицкий МО – 4, Ирбитский МО – 92, МО Сухой Лог – 11, Камышловский МР – 20).

В области развернуты семь пунктов временного размещения: четыре в Ирбитском районе, два – в городе Ирбите и один – в Камышлове. В них временно проживают 93 человека, в том числе 32 ребенка.

На текущие сутки прогнозируется затопление 53 жилых домов (10 – в Невьянске, 10 – в Верхней Пышме, 10 – в Ирбитском районе, 23 – в городе Ирбите) и 442 приусадебных участка (35 – в Туринском районе, 22 – в Слободо-Туринском районе, 19 – в Первоуральске, 134 – в Нижнем Тагиле, 40 – в Невьянске, 30 – в Верхней Пышме, 12 – в Березовском, 20 – в Байкаловском районе, 50 – в Ирбитском районе, 40 – в Ирбите, 40 – в Полевском).

К работам в зоне ЧС привлечено 450 человек и 137 единиц техники.

Ирбит, Елена Владимирова

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