Десятки тысяч верующих приняли участие в Царском крестном ходе

В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге состоялся Царский крестный ход – главное событие Международного фестиваля православной культуры «Царские дни». Верующие прошли путь в 21 километр – от Храма-Памятника на Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме.

По предварительной оценке, в Божественной литургии и крестном ходе приняли участие порядка до 30 тысяч человек. Для обеспечения безопасности участников на время прохождения колонны движение транспорта по маршруту крестного хода было временно ограничено. Шествие сопровождали сотрудники полиции, медики и волонтеры.

Для приема паломников на территории монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме были установлены палатки, организованы пункты питания и медицинской помощи.

Мероприятия Международного фестиваля православной культуры «Царские дни» продлятся до 21 июля включительно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube