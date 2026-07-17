Волонтеры Вихарева помогают ирбитчанам, переживающим большой паводок

В Ирбите и Ирбитском муниципальном округе введён режим чрезвычайной ситуации: из‑за сильных дождей реки вышли из берегов, вода затопила значительные территории. Обстановку лично контролирует губернатор Свердловской области Денис Паслер. На помощь пострадавшим пришли активисты Ирбитского отделения Волонтёрского центра Алексея Вихарева, а также волонтёры центра из Екатеринбурга – они прибыли со специальной техникой и оборудованием, повербанками, необходимым снаряжением, запасами питьевой воды и продуктов для жителей. Привезли генератор электричества в детский сад.

Волонтеры Алексея Вихарева работают совместно с мэрией Ирбита, МЧС, ВСКС и активистами РМК, участвуют в ликвидации последствий подтопления: подвозят питьевую воду, помогают с организацией пунктов размещения, оказывают поддержку жителям в сложных условиях.

Под водой оказались низменные части города – улицы, перекрёстки, приусадебные участки, – а также ряд населённых пунктов округа: сёла Килачёвское, Стриганское, Горки, Чернорицкое, деревни Мостовая и Шарапова. Обстановка остаётся напряжённой: власти продолжают отслеживать ситуацию в посёлке Зайково, деревне Фомина и других потенциально уязвимых точках. Там разворачивают пункты временного размещения и готовятся к возможному ухудшению обстановки. Часть жителей уже эвакуирована в пункты временного размещения.

На днях вихаревцы вместе с заместителем руководителя Свердловского отделения Российского экообщества Антоном Черноголовым эвакуировали из затопленного дома пенсионерку Марию Владимировну вместе с её псом Филей – сейчас они в безопасности у родственников.

Особую сложность представляет спасение домашних животных и скота: в подтопленных дворах и домах остаются коровы, козы, овцы, лошади, собаки и кошки. Где-то для спасения зверей приходится нырять под воду, преодолевать глубину и большое расстояние.

«Для многих семей этот скот – основа хозяйства и важная часть жизни, поэтому оставить животных в беде невозможно», – рассказывают активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева.

Волонтёры работают в самых труднодоступных местах: на моторных лодках они добираются туда, куда уже не проехать на автомобиле. Ребята эвакуируют горожан, а также вывозят животных, чтобы доставить их в безопасные места.

«Все вместе спасаем Ирбит от природной напасти. Волонтёры помогают не только людям, но и животным, попавшим в водный капкан. В город мы приехали подготовленные: с моторными лодками, гидрокостюмами, питьевой водой и продуктовыми наборами для жителей. Будем работать до тех пор, пока город окончательно не справится со стихией и её последствиями. Ирбитчанам сейчас особенно нужна поддержка, мы рядом, и вместе обязательно справимся!» – отметил депутат, руководитель фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Отметим, что Волонтёрский центр Алексея Вихарева помогает пострадавшим свердловским городам второй месяц. Устраняют последствия смерча в Кушве: разбирают завалы, расчищают дороги, участвуют в восстановлении разрушенных домов. Помощь понадобилась и Крестовоздвиженскому храму в Нижних Сергах, где после дождевого паводка был затоплен музей. Волонтёры помогли вычерпать воду, собрать и вынести экспонаты, прибрали залы музея и подготовили их к дальнейшей просушке, ликвидировали последствия затопления на территории рядом с храмом. Вихаревцы продолжат помогать этим уральским городам.

Напомним, Волонтёрский центр в Ирбите открылся в феврале 2025 года. С этого времени ирбитчане обращаются к юристам филиала за юридической помощью, а волонтёры принимают активное участие в жизни города, оказывают помощь местным учебным заведениям, предприятиям и храму. Волонтёры-вихаревцы будут работать в Ирбите до устранения всех последствий паводка.

Ирбит, Елена Васильева

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