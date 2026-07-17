Рост уровня воды в Нице замедлился

К сегодняшнему утру прирост уровня воды в реке Нице замедлился. Местные жителя надеются, что в ближайшие дни ситуация стабилизируется. Как сообщил «ВКонтакте» глава города Николай Юдин, за последние 12 часов уровень воды в Нице поднялся всего на один сантиметр. К 08:00 она достигла отметки 845 сантиметров.

Юдин также добавил, что выше по течению ирбитских рек уровень воды начинает снижаться. 16 июля в селе Зайково и деревне Речкалова уровень воды в реке Ирбит снизился примерно на 30 сантиметров. В селе Рудное вода снизилась почти на полметра, в Курьинке – около 30 сантиметров.

Тем не менее, как отмечает директор Ирбитского молзавода Григорий Бачериков, ситуация по-прежнему сложная. «Уровень воды в реках в целом снижается, но синоптики прогнозируют сильные дожди в ближайшие дни. Поэтому ситуация пока сложная, хоть и контролируемая. Вода постепенно приближается к нашему молочному заводу – около метра до нас. С коллегами подготовились заранее: сделали дамбу», – написал он вчера вечером в соцсети.

Ирбит, Елена Владимирова

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