Царский крестный ход в Екатеринбурге собрал 44 тысячи верующих

Сегодня ночью в уральской столице состоялось главное богослужение, посвящённое памяти святых Царственных страстотерпцев. Почтить их духовный подвиг собрались 44 тысячи православных христиан. Верующие молились вместе с Митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением и 18 архиереями, а после прошли крестным ходом до монастыря на Ганиной Яме. Традиционно помощь в организации праздника оказал Фонд святой Екатерины.

Фото Фонда святой Екатерины Фото Фонда святой Екатерины Фото Фонда святой Екатерины

«Для уральцев сегодняшний день имеет особое значение, потому что именно на Урале произошло 108 лет назад убиение Царской семьи. Мне довелось бывать, жить и трудиться в различных регионах нашего Отечества. И почитание Царской семьи, оно везде. И у нас в стране, и за границей – заходишь в храм и везде есть икона с их изображением. В сегодняшнюю ночь в каждом регионе, в каждой епархии десятки храмов, где совершалась такая точно, как у нас здесь, ночная служба, где люди собирались для того, чтобы вместе с нами помолиться о семье последнего русского императора», – сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Фото Фонда святой Екатерины Фото Фонда святой Екатерины Фото Фонда святой Екатерины Фото Фонда святой Екатерины

Ночь с 16 на 17 июля стала центральным событием Царских дней в Екатеринбурге – ежегодной недели памяти, приуроченной к дате расстрела последнего российского императора Николая II, его семьи и приближённых. Трагедия произошла в подвале Ипатьевского дома в ночь на 17 июля 1918 года. Сегодня на этом месте возвышается Храм-на-Крови – один из главных духовных символов Екатеринбурга и всей России.

«Значение самого царя для России было колоссальным. Сколько он мог сделать и сколько он сделал, наверное, никто не знает. После него для России столько не делал ни один из руководителей. Поэтому мы помним, мы чтим и надеемся, что ради такого восстановления справедливости, вот таким почитанием Господа, он даст нам тоже переделать и пережить те дела, те деяния, которые государь при жизни делал», – добавил Владыка Евгений.

Фото Фонда святой Екатерины Фото Фонда святой Екатерины

Екатеринбург, Дарья Деменева

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