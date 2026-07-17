Царский крестный ход в Екатеринбурге собрал 44 тысячи верующих

Сегодня ночью в уральской столице состоялось главное богослужение, посвящённое памяти святых Царственных страстотерпцев. Почтить их духовный подвиг собрались 44 тысячи православных христиан. Верующие молились вместе с Митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением и 18 архиереями, а после прошли крестным ходом до монастыря на Ганиной Яме. Традиционно помощь в организации праздника оказал Фонд святой Екатерины.
«Для уральцев сегодняшний день имеет особое значение, потому что именно на Урале произошло 108 лет назад убиение Царской семьи. Мне довелось бывать, жить и трудиться в различных регионах нашего Отечества. И почитание Царской семьи, оно везде. И у нас в стране, и за границей – заходишь в храм и везде есть икона с их изображением. В сегодняшнюю ночь в каждом регионе, в каждой епархии десятки храмов, где совершалась такая точно, как у нас здесь, ночная служба, где люди собирались для того, чтобы вместе с нами помолиться о семье последнего русского императора», – сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
Ночь с 16 на 17 июля стала центральным событием Царских дней в Екатеринбурге – ежегодной недели памяти, приуроченной к дате расстрела последнего российского императора Николая II, его семьи и приближённых. Трагедия произошла в подвале Ипатьевского дома в ночь на 17 июля 1918 года. Сегодня на этом месте возвышается Храм-на-Крови – один из главных духовных символов Екатеринбурга и всей России.
«Значение самого царя для России было колоссальным. Сколько он мог сделать и сколько он сделал, наверное, никто не знает. После него для России столько не делал ни один из руководителей. Поэтому мы помним, мы чтим и надеемся, что ради такого восстановления справедливости, вот таким почитанием Господа, он даст нам тоже переделать и пережить те дела, те деяния, которые государь при жизни делал», – добавил Владыка Евгений.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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