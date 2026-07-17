Четыре автодороги Свердловской области снова открыты после спада воды

За последние сутки в Свердловской области восстановили движение на четырех участках региональных дорог, ранее затопленных паводком.

Как сообщили в ДИПе, открыто движение на участке автодороги Реж – Арамашка в районе 17-го километра, на участке с 17-го по 18-й километр автодороги Серов – Еловка Новая – Подгарничный, а также на участке с 62-го по 63-й километр автодороги Артемовский – Зайково.

Полностью восстановлено движение в обоих направлениях на участке автодороги Артемовский – Арамашево в районе села Бучино. Сегодня дорожники выполняют отсыпку обочины. До завершения восстановления барьерного ограждения на участке установлены водоналивные блоки.

По оперативным данным зарегистрировано 20 действующих ограничений движения. Дорожные службы продолжают обследование региональной сети и восстановительные работы на участках, пострадавших во время паводка. Ограничения снимают сразу после того, как движение становится безопасным.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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