В Екатеринбурге монтируют новые остановки (ФОТО)

В Екатеринбурге монтируют новые остановки: без незаконной торговли, но с защитой от дождя, ветра и снега. Конструкции собирают в соседней Арамили.

Текущий подрядчик мэрии Екатеринбурга – компания «Уралтермопластстрой». Как пояснил замдиректора предприятия Сергей Шерстянников, в неделю компания собирает порядка 10 остановочных комплексов без остекления – в таком виде они отправляются на монтаж, а уже после установки на месте, ставят и панели из стекла. Оно особо прочное и считается антивандальным, но если задаться целью, то разбить его все же получится (хотя и непонятно зачем).

Готовые остановочные комплексы могут быть одно-, двух- и даже трехсекционными, в зависимости от популярности той или иной локации, где их монтируют. Главное, отмечают в администрации города, это учет параметров безопасности – остановки защищают от дождя и снега, палящего солнца и ветра. По словам Шерстянникова, выдержат и ураган, который прошелся по Кушве в конце июня: каждая конструкция крепится на специальные болты, а после основания заливаются бетоном. Уже когда металлическая конструкция стоит прочно, приступают к последнему этапу – монтажу стекол.

Начальник отдела дорожного строительства департамента по благоустройству администрации Елена Павлова сообщила, что всего в городе установят 128 остановок в 2026 году, в том числе на местах снесенных старых нестационарных торговых объектов. Еще порядка 50-70 комплексов поставят в 2027 году. По словам Павловой, эскиз комплексов разработан с учетом погодных условий региона. В центре города будут устанавливать комплексы со стеклянными стенами, а на окраинах – с поликарбонатными. Это монолитный материал, который не разлетается на мелкие осколки, если его разбивают, а ломается. При этом сила удара должна быть очень большой. Материал выбран из соображений безопасности. Его недостаток – помутнение на солнце в течение двух лет. «Конечно, стекла удар выдержат, но проверять не нужно», – сказала Павлова.

В мэрии подчеркивают: остановки ставят для удобства горожан, чтобы им было комфортно дожидаться транспорта, и поэтому это общая задача – сберечь имущество. В том числе, от вандалов-граффитчиков, которые первыми начинают «охоту» на новые остановочные комплексы. Добавим, после установки комплексы передают на баланс администраций районов. Обслуживанием, в том числе ремонтом и содержанием, занимаются в дальнейшем они.

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© 2026, РИА «Новый День»

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