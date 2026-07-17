Почетные гости, дорогие подарки и заслуженные награды: Ревда готовится к Дню металлурга (ФОТО)

День металлурга, который для ревдинцев является одним из самых значимых праздников в году, начали отмечать заранее. Накануне праздника в городе открыли бассейн в санатории «Лесная жемчужина», светомузыкальный фонтан на площади Победы, вручили ключи от новых квартир и награды различного уровня работникам Среднеуральского медеплавильного завода.

Как сообщили в пресс-службе СУМЗ, в торжественных мероприятиях приняли участие полпред президента в Уральском федеральном округе Артём Жога, заместитель губернатора Свердловской области – министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Кузнецов, депутат заксо Александр Серебренников, заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Мирослав Медведев, генеральный директор АО «СУМЗ» Багир Абдулазизов и глава города Татьяна Клепикова.

Первым в череде предпраздничных мероприятий стало открытие нового бассейна на территории санатория «Лесная жемчужина». Посетить бассейн могут не только отдыхающие, но и все желающие по предварительной записи в соответствии с графиком работы. Одновременно здесь могут принять до 40 человек. Длина дорожек – 24,5 метра. Глубина от 1,40 до 1,60 метров. Также к услугам посетителей сауна, джакузи, массажный и медицинский кабинеты, оборудованные раздевалки.

Затем почетные гости вручили ключи от новых квартир 22 работникам Среднеуральского медеплавильного завода. Всего предприятие приобрело 67 квартир в строящемся жилом комплексе «Самоцветы». Они предоставлены молодым работникам дефицитных профессий в рамках жилищной программы в беспроцентную рассрочку на 10-15 лет без первоначального взноса. В 2025 году в жилищном комплексе «Семейный» ключи от новых домов получили 76 семей.

Открытие светомузыкального фонтана стало финальным элементом проекта историко-культурного и досугового комплекса – площади и парка Победы. Решение о строительстве городского сквера было принято в 1960 году. Ревдинцы мечтали, чтобы здесь в едином ансамбле гармонично соединились пространство для отдыха и дань памяти героям. Их задумка воплотилась в наше время: создан единый мемориальный комплекс, объединивший обновленный памятник «Землякам-героям», Вечный огонь, экспонаты военной техники и мемориальные плиты с именами ревдинцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Проведено благоустройство: отремонтированы дорожки, установлены фонари, урны, скамейки, высажены деревья и кустарники.

Масштабные работы по благоустройству были проведены и на площади Победы, включая установку светомузыкального фонтана. У него два основных режима: дневной и ночной. Днем в будни фонтан бьет струями, периодически меняя рисунки воды. В ночном режиме включается подсветка. Музыка звучит из специальных колонок, которые развешаны на фонарных столбах по периметру. У площади также появилась главная аллея: её вымостили плиткой, высадили липы и зеленый забор из кизильника, поставили скамейки и урны. Эти преобразования сделали парки и площадь Победы местом притяжения для горожан и гостей города.

Завершились праздничные мероприятия во Дворце культуры: награды различного уровня здесь вручили 50 заводчанам. Среди них благодарственные письма полномочного представителя президента РФ в УрФО, почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ, почетные грамоты и благодарственные письма губернатора Свердловской области.

«Ревда – это город трудолюбивых уральских металлургов, где хранятся славные традиции отрасли и создается промышленная мощь региона. Благодарю руководство Среднеуральского медеплавильного завода за социально-ориентированный подход. Вы всегда участвуете в проектах преображения Ревды. Это не только проявление ответственности бизнеса перед обществом, но и инвестиция в будущее. Комфортная благоустроенная среда помогает привлекать и удерживать квалифицированные кадры, формировать трудовые династии, реализовывать инвестиционные проекты», – подчеркнул полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога.

«По поручению Губернатора Свердловской области Дениса Владимировича Паслера поздравляю вас с Днём металлурга! – обратился к участникам мероприятия заместитель Губернатора Свердловской области – министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Кузнецов. – Для всех жителей Среднего Урала День металлурга – по-настоящему один из главных профессиональных праздников. Профессия металлурга всегда была и остается делом сильных, трудолюбивых, стойких духом людей. Традиции «огненной профессии» передаются целыми поколениями: от деда к внуку, от отца к сыну. АО «СУМЗ» – лучшее тому подтверждение. И конечно же, Среднеуральский медеплавильный завод играет большую роль в судьбе города и людей, которые здесь живут и работают. Россия сильна Уралом, а Урал всегда был, есть и будет силен металлургами и металлургией! С праздником!»

«Время летит быстро, и мы стараемся использовать каждый его миг на благо родного города. Вы сами видите, как движется вперёд производство, какие масштабные задачи удаётся решать – и всё это благодаря слаженному труду коллектива и всех заводов, работающих в Ревде. Труд – основа всего, что создано в нашем городе. Мы гордимся не словами, а делами – так было всегда, и эта традиция остаётся незыблемой. Я искренне благодарен судьбе за то, что мне довелось быть частью больших и важных дел, делить с вами все знаковые события. Ведь иметь свой дом, место, куда можно приходить всей семьёй, – это по‑настоящему ценная жизненная ступень», – отметил генеральный директор АО «СУМЗ» Багир Абдулазизов.

Ревда, Елена Владимирова

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