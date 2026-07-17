Дожди в Свердловской области не прекращаются: новое предупреждение МЧС на выходные

МЧС Свердловской области выпустило очередное предупреждение о непогоде. В эти выходные, 18 и 19 июля, на территории региона ожидаются очень сильные дожди и ливни.

Спасатели рекомендуют отказаться от отдыха на природе, а владельцам частных домов – проверить и подготовить ливневую канализацию и дренажные системы к отводу воды. Водителям не следует заезжать в зоны подтопления, во время ливня лучше остановиться и переждать непогоду внутри машины.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube