Дожди в Свердловской области не прекращаются: новое предупреждение МЧС на выходные

МЧС Свердловской области выпустило очередное предупреждение о непогоде. В эти выходные, 18 и 19 июля, на территории региона ожидаются очень сильные дожди и ливни.
Спасатели рекомендуют отказаться от отдыха на природе, а владельцам частных домов – проверить и подготовить ливневую канализацию и дренажные системы к отводу воды. Водителям не следует заезжать в зоны подтопления, во время ливня лучше остановиться и переждать непогоду внутри машины.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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