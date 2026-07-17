В Красноуральске за антисанитарию оштрафован приют, где держат 160 собак

В Красноуральске прокуратура выявила многочисленные нарушения в приюте для бездомных собак ООО «Арсенал».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на момент проверки в приюте содержалось около 160 животных. В зоне временного содержания не было приемного помещения, изолятора и стационара. Больные собаки сидели в одних вольерах со здоровыми.

Биологические отходы хранились в одном помещении с продукцией животного происхождения. Также на момент осмотра выявлена мясная продукция без маркировки с признаками порчи.

В отношении директора ООО «Арсенал» возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 8.54 КоАП РФ (несоблюдение владельцами приютов для животных требований к осуществлению деятельности по обращению с животными), ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил), директор организации оштрафован на 15 тыс. рублей и 10 тыс. рублей соответственно.

Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле надзорного ведомства.

Красноуральск, Елена Владимирова

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