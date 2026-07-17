Несколько тысяч жителей Сысертского района остались без холодной воды (ФОТО)

В Сысертском районе ликвидируют последствия коммунальной аварии, которая лишила холодной воды более 1500 человек в селах Патруши и Бородулино.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 15 июля произошел порыв подземной водопроводной сети, вследствие чего приостановлена подача водоснабжения в 46 многоквартирных домов, 462 частных дома, в которых проживают порядка 1,5 тыс. человек, а также в 8 социальных объектов, включая школу, 3 детских сада, медицинские учреждения.

На место коммунальной аварии выехал Сысертский межрайонный прокурор Николай Прищепа. Сегодня глава округа Дмитрий Нисковских ввел на территории муниципалитета режим чрезвычайной ситуации.

Прокуратура даст оценку исполнению законодательства о бесперебойном снабжении граждан коммунальными ресурсами. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото прокуратуры Свердловской области

Сысерть, Елена Владимирова

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