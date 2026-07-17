Полпред Артем Жога привез в затопленный Ирбитский район 15 тонн питьевой воды (ФОТО)

Полномочный представитель президента России в УрФО Артём Жога передал жителям Ирбита и Ирбитского района более 15 тонн питьевой воды. В результате паводков привычные источники оказались под угрозой загрязнения, поэтому небезопасны для использования, сообщили в пресс-центре полпредства.

Гуманитарный груз собран и доставлен силами Фонда Святой Екатерины. Артём Жога также пообщался с активистами Волонтерского центра РМК «Сила Урала», которые работают в Ирбите.

Тем временем есть вероятность, что паводок скоро пойдет на спад. «Обнадеживающие новости! По состоянию на 14:00 часов уровень воды в реке Ница составляет 844 см, то есть с восьми утра высота его даже снизилась на одни сантиметр», – написал «Вконтакте» в 15:24 глава Ирбита Николай Юдин.

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в УрФО

Ирбит, Елена Владимирова

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