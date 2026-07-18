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Трасса на севере Урала закрыта из-за наводнения

Фото: ГАИ Свердловской области

Сегодня, 18 июля, Госавтоинспекция Свердловской области ограничила движение на 76 км региональной автодороги Серов – Североуральск – Ивдель в Североуральском районе.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, проезжая часть на этом участке затоплена. Альтернативных путей объезда нет.

Дорожными службами организованы работы по выставлению временных дорожных знаков и предупреждающих щитов. О снятии ограничений будет объявлено дополнительно.

Североуральск, Елена Владимирова

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