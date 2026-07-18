В Верх-Нейвинском увеличат сброс воды с плотины из-за паводка

Специалисты Уральского электрохимического комбината (входит в ГК «Росатом») готовятся увеличить сброс воды с Верх-Нейвинской плотины на реке Нейве.

Как сообщил в соцсетях глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев, решение об этом было принято вчера на комиссии по ЧС. «Специалисты УЭХК как собственники плотины доложили о принятом техническом решении – поэтапном увеличении объёма водосброса. Другого способа безопасно снизить уровень воды до форсированного – сегодня нет», – пояснил мэр.

Сначала планировалось, что увеличение сброса начнется сегодня в 14:00, но сейчас Вячеслав Тюменцев сообщил, что начало сброса перенесли на 16:00.

«Утверждён следующий порядок действий: сегодня не в 14:00, а в 16:00 на территории посёлка Верх-Нейвинский прозвучит однократная предупредительная сирена. Далее начнется увеличение объема сброса воды. Каждые два часа + 2 куба. И так – до 20:00. Завтра, 19 июля, в 10:00 сирена прозвучит вновь. В течение дня сброс также будет увеличиваться поэтапно, по 2 куба каждые два часа, пока не достигнет максимальных 24 кубов в секунду. Призываю всех, кто находится в зоне потенциального подтопления (особенно в коллективных садах №4 и №5), покинуть сады уже сегодня. Возьмите только самое необходимое», – призвал глава Новоуральска.

Новоуральск, Елена Владимирова

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