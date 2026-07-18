32 свадьбы сыграли в честь Дня металлурга в Верхней Пышме

В Верхней Пышме, медной столице Урала, празднуют День металлурга и День города. Сегодня там прошел фестиваль-конкурс «Совет да любовь!» в Манин-парке. Открыли фестиваль глава Верхней Пышмы Иван Зернов, сенатор СовФеда РФ Александр Высокинский, депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов, советник директора по персоналу и общим вопросам ОАО «УГМК» Алексей Смирнов и директор по персоналу и общим вопросам АО «Уралэлектромедь» Дмитрий Галенковский.



«День города и День металлурга – это два праздника, которые неразрывно связаны в Верхней Пышме. Несмотря на то, что город активно развивается в различных сферах, металлургия всегда остается главным драйвером и локомотивом экономики. Один из главных показателей развития города – это то, что средний возраст горожан снижается, Верхняя Пышма молодеет. Я уверен, что эта тенденция сохранится и дальше. Очень почетно, что Верхняя Пышма – это «Город трудовой доблести», поэтому сегодня мы обязательно вспоминаем металлургов, которые ковали Победу в годы Великой Отечественной войны, – отметил Иван Зернов.



«Праздники – День металлурга и День города – объединяют нас, помогая по-особенному ощутить любовь к родному городу, к малой родине, где мы родились и живём, где растут наши дети, находится наш отчий дом и где мы трудимся. Именно поэтому настроение в эти дни такое радостное», – сказал Дмитрий Галенковский.

Интересный факт: только в прошлом году в брак вступили 2000 пар, серебряную свадьбу отпраздновали 99 пар, а золотую – 70. В честь праздника в брак вступили пышминцы Николай и Алина, их поздравили почетные гости фестиваля и вручили им памятные подарки.



В самом же фестивале-конкурсе «Совет да любовь!» приняли участие 32 творческие команды предприятий и организаций Верхней Пышмы, задачей было представить номера в номинациях: профессиональная, волшебная, кинематографическая, оригинальная и национальная свадьбы.

В номинации «Профессиональная свадьба» было необходимо отразить особенности профессиональной деятельности участников. Зрители увидели свадьбу капитана воздушного судна, железнодорожника, парильщика, кузнеца, доярки и тракториста, металлурга и крановщицы.

Перед участниками номинации «Волшебная свадьба» стояла задача представить торжество в жанре сказки. Так, гости побывали на свадьбе Дюймовочки и эльфа, Алисы в Стране чудес, Шрека и Фионы, Мухи-Цокотухи, древнегреческих богов, а также на царской свадьбе по мотивам «Сказки о царе Салтане». Последнюю представили специалисты управления проектных работ, закатив «пир на весь мир»: князь Гвидон вел под венец Царевну-Лебедь в сопровождении ткачихи с поварихой, сватьи бабы Бабарихи, 33 богатырей с дядькой Черномором и Белочкой.

Кинематографические свадьбы представили семь коллективов – по мотивам фильмов «Горько», «Пять невест», «12 стульев», «Свадьба в Малиновке». А одна из команд объединила фрагменты из разных фильмов в единую свадебную историю.

Оригинальные свадьбы сыграли шесть команд. Можно было побывать на спортивной, ковбойской, пиратской свадьбах, ретро-свадьбе и свадьбе в стиле 90-х.

Зрелищными были выступления в номинации «Национальная свадьба». Одна команда показала бурятское торжество, другая – воссоздала атмосферу чукотской свадьбы. Старинный татарский обряд продемонстрировали специалисты технического контроля. Команды думы и общественной палаты представили мордовскую свадьбу.



В этот день в Манин парке организовали детские игровые программы, выставки декоративно-прикладного творчества, мастер-классы от верхнепышминских предпринимателей, можно было сделать красочные фотографии в фотобудке. Перед гостями выступили кавер-группы «Лимонад» и «Фонетика».

Добавим, на фестивале четыре участника решились на предложении руки и сердца.

Екатеринбург, Елена Сычева

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