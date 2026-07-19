В Екатеринбурге водитель автобуса врезался в забор, чтобы не сбить самокатчика (ФОТО)

Молодой человек на электросамокате стал причиной ДТП с участием пассажирского автобуса.

Как сообщает близкий к городской администрации телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», самокатчик неожиданно выехал на большой скорости на пешеходный переход у дома № 12 по улице Академика Бардина. Водитель автобуса, чтобы избежать столкновения с ним, резко повернул влево и сбил уличное заграждение и дорожный знак.

«Водитель и пассажиры автобуса не пострадали, а вот самокатчик от испуга упал, и его повредили гравитация и асфальт. По дороге в больницу ему объяснили, что привилегией пешехода на переходе он пользоваться не мог, потому как не спешился», – пишет «Екатеринбург. Главное».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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