Из Мали в Магадан – куда уезжают работать студенты горного вуза

89% выпускников горного университета нашли работу за последние два года – этот показатель превышает средние значения как по региону, так и по России в целом. География трудоустройства выпускников охватывает всю страну – от Калининграда до Хабаровска. Чаще всего инженеры предпочитают крупные города, но есть и те, кто уезжают на Крайний Север или в удаленные районы Сибири. Иностранные студенты, а их в этом вузе обучается достаточно много, обычно возвращаются на родину и работают на горнопромышленных предприятиях. Некоторые из них, получив вид на жительство, остаются в России.

Например, как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе вуза, выпускник Мамаду Кулибали из африканской страны Мали после практики в АО «Полюс Магадан» получил предложение остаться и теперь работает в компании штатным сотрудником.

Еще один пример международного сотрудничества – целевое обучение студентов из Гвинеи-Бисау по заказу РУСАЛа. Однако после выпуска они будут трудиться в африканских подразделениях компании.

Большинство студентов вуза трудоустраиваются на предприятиях Свердловской области или уезжают в Москву. Особенным спросом у работодателей пользуются маркшейдеры, обогатители, специалисты по автоматизации, электрики и геологи.

По некоторым направлениям на одного выпускника УГГУ приходится до 12 вакансий, поэтому дипломированные специалисты могут выбирать наиболее подходящие для себя варианты трудоустройства. Вуз сотрудничает с тысячей промышленных предприятий. Среди ключевых партнеров – УГМК, РМК, «Полиметалл», «Норникель», «Алроса», РУСАЛ.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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