Уровень воды в реке Туре поднялся выше опасной отметки

Сегодня уровень воды в реке Туре в районе города Туринска поднялся до 851 см, притом, что опасным значением является показатель 850 см.

Глава Туринска Владимир Моисеев на своей странице «ВКонтакте» сообщил, что на текущий момент в районе подтоплено 46 приусадебных и придомовых территорий. Эвакуация пока не требуется, но городские власти подготовили пункт временного размещения (ПВР) на 100 мест по адресу ул. Горького, 38.

Жителей просят сохранять спокойствие и отслеживать официальные сообщения – через сайт администрации округа, соцсети и экстренные оповещения.

Туринск, Елена Владимирова

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