Назван лидер по объему продаж жилья в Екатеринбурге в первой половине 2026 года

ГК «КОРТРОС» заняла первое место среди девелоперов Екатеринбурга по объему продаж жилой недвижимости по итогам первого полугодия 2026 года. Согласно данным цифрового сервиса мониторинга и анализа рынка новостроек BNMAP.pro, в январе-июне компания реализовала 737 лотов в своем флагманском проекте – районе «Академический». Доля сделок ГК «КОРТРОС» составила 7,9% от общего объема продаж на первичном рынке Екатеринбурга за 6 месяцев 2026 года.

Наибольший объем продаж пришелся на кварталы «Первый Академ» и «Новая Олимпика». Здесь было продано 309 и 207 объектов соответственно.

Квартал «Первый Академ», расположенный на въезде в Академический район, является одной из наиболее активно развивающихся территорий проекта. Здесь уже введены в эксплуатацию жилые комплексы в блоках 4.11, 4.5 и 3.6. В настоящее время продолжается строительство блоков 4.4, 3.1, 3.21 и 3.3. Квартал «Новая Олимпика» расположен вдоль первой линии Преображенского парка и завершает формирование жилой застройки, окружающей одну из главных рекреационных зон Академического района.

В целом по рынку Екатеринбурга июнь характеризовался существенным ростом покупательской активности. По оценкам аналитиков, дополнительный спрос был обусловлен ожиданиями изменения условий программы «Семейная ипотека». В результате количество сделок на первичном рынке увеличилось с 1,2 тыс. в мае до 2 тыс. в июне. Позднее Правительство Российской Федерации приняло решение перенести сроки изменения условий программы – новые параметры планируется ввести не ранее 1 октября 2026 года.

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