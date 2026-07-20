В ДТП под Екатеринбургом пострадал 17-летний мотоциклист без прав

В поселке Большой Исток Сысертского района 44-летний водитель авто Nissan Sunny при повороте налево не уступил дорогу 17-летнему мотоциклисту, который двигался по встречке. Несовершеннолетний получил перелом левой ноги – его увезли в ДГКБ № 9 Екатеринбурга.

Как пояснили в облГАИ, в момент ДТП подросток был в мотошлеме, но у него не было прав на управление мотоциклом, который ему подарили родители.

К административной ответственности привлекли мать за то, что она разрешила сыну управлять мотоциклом без прав – ей грозит штраф по части 3 статьи 12.7 КоАП. Также решается вопрос о привлечении ее по статье 5.35 КоАП за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Сам подросток будет наказан за вождение без прав по части 1 статьи 12.7 КоАП.

Водителя «Ниссана» также ждет наказание по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ – за то, что не уступил дорогу. Проверка по делу продолжается.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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