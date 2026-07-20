Морское приключение, драма и детектив: впервые издана книга уральского писателя, написанная 50 лет назад (ФОТО)

В екатеринбургской библиотеке № 14 состоялась презентация романа Станислава Гагарина «Страда, или Путешествие к центру Земли», написанного еще 50 лет назад, но прежде неизвестного читателю. В этом году роман впервые издан издательством «Престиж Бук» стараниями семьи и друзей писателя.

На презентации о произведении рассказал его сын – известный уральский политолог, доктор философии Анатолий Гагарин: «Я помню свой юношеский опыт наблюдения за творческим процессом создания романа «Страда, или Путешествие к центру Земли», знакомства с отдельными главами, чтения всего произведения, а затем – моего посильного участия в рассылке экземпляров романа по редакциям и сопереживания битве автора с рецензентами. Тогда писателю победить в сражении не удалось, и в конце 80-х Станислав Гагарин создал свое издательство, решив, что он издаст себя сам. Запустив несколько серий книг, патриотических и приключенческих, он успел выпустить два тома собрания собственных сочинений и подготовил к печати первую книгу этого романа, но скоропостижная смерть не позволила реализоваться задумке».

Роман «Страда, или Путешествие к центру Земли» объединяет несколько жанров: морское приключение, драму, историческое повествование и детективную интригу. Возможно, именно такое сложное сочетание стилей не позволило редакторам и издателям 1970-х годов решиться на публикацию книги.

На презентацию пришли и те, кто лично знал писателя, среди них – депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников. «Я лично был знаком с автором, человеком невероятной эрудиции. Надо сказать, что почти все книги Станислава Семеновича, которые удавалось достать в советское и перестроечное время, были прочитаны с большим удовольствием. Его «Разум океана» читали и перечитывали все мальчишки в СССР, а роман «Мясной бор» по праву считается одним из лучших произведений о войне. Особенно радует, что в наше непростое время к нам возвращаются лучшие произведения советской эпохи, проникнутые патриотизмом, опровергая ложный постулат об СССР, как о тупом и недоразвитом «совке». Огромное спасибо Анатолию Станиславовичу за то, что возрождает творчество своего отца, собирает и сохраняет его рукописи и дневники, организует такие лекции-беседы, которые проходят в режиме диалога с читателями», – написал Александр Колесников в соцсетях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube