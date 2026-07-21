Сын бизнесмена отдал 8 млн рублей телефонным мошенникам (ФОТО)

В Свердловской области задержаны четверо курьеров телефонных мошенников, причастных к хищению 8 миллионов рублей у бизнесмена из Богдановича.

Как рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, сын предпринимателя стал жертвой аферистов.

Сначала юноше позвонил якобы сотрудник службы доставки маркетплейса. Поскольку семья ожидала посылку, тот не заподозрил обмана и сообщил собеседнику четырехзначный код из СМС. Сразу после этого с ним по очереди связались неизвестные, представившиеся сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. Они сообщили, что учетная запись молодого человека на портале «Госуслуги» якобы взломана, а на его имя и имя его родителей злоумышленники пытаются оформить кредиты, средства от которых будут направлены на финансирование ВСУ.

Под психологическим давлением молодого человека убедили установить стороннее приложение – якобы для связи с Центральным банком и правоохранительными органами.

«На протяжении 11 часов аферисты держали сына бизнесмена на постоянной связи, не давая ему опомниться. Затем под предлогом проведения так называемого онлайн-обыска грабители потребовали показать дом по видеосвязи. Обнаружив сейф, они убедили «задекларировать» имеющиеся сбережения и передать их для проверки в «передвижную лабораторию». Парень забрал из сейфа родителей деньги, привез их из Богдановича в Заречный, где передал из рук в руки курьеру, будучи уверенным, что таким образом спасет семью от беды», – отметил полковник Горелых.

Курьеров задержали сотрудники полиции, которые по счастливому совпадению сидели поблизости в засаде в ожидании наркоторговцев.

Первым задержанным оказался уроженец города Березники Пермского края, 2008 года рождения. Его подельников сыщики взяли чуть позже. Все четверо, по данным Горелых, арестованы и помещены в следственный изолятор города Камышлова. Денежные средства изъяты и направлены на экспертизу, после чего их вернут законному владельцу.

Заречный, Елена Владимирова

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