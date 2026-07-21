В Сысертском и Туринском районах ограничили движение из-за подтопления дорог

В Свердловской области введены временные ограничения на нескольких участках дорог в Сысертском и Туринском районах – проезжую часть подтопило.

Так, в Сысертском районе полностью перекрыли участок на 55-м километре трассы Арамиль – Авдеевка (в обоих направлениях). Объехать его можно по федеральной трассе М-5 «Урал».

В Туринском районе движение ограничено сразу на двух отрезках. Закрыт подъезд к деревне Казакова от автодороги Туринск – Урусово – Благовещенское – Кондрахино (с 0 по 1 км) – объехать его невозможно. Также перекрыта трасса Чекуново – Смычка (с 0 по 2 км), объезд организован через поселок Смычка.

В местах подтопления установили временные дорожные знаки, предупреждающие щиты и блокирующие устройства. О возобновлении движения сообщат дополнительно.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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