Санврачи напомнили, что легальный пляж на Урале всего один

В ближайшие дни температура воздуха на Урале поднимется до +30 °C и выше, но Роспотребнадзор предупреждает: даже если очень хочется, купаться можно только в тех водоемах, на которые выдано соответствующее санитарно-эпидемиологическое заключение.

В ведомстве напомнили, что на сезон 2026 года Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области выдано только одно такое заключение – на часть Леневского водохранилища, примыкающую к прибрежной зоне, расположенной на территории санатория-профилактория Леневка в Пригородном районе.

Собственники и арендаторы других зон рекреаций не обращались за получением санитарно-эпидемиологических заключений.

Тем не менее, санитарные врачи осуществляют мониторинг качества воды на 42 водоемах. По результатам исследований воды на 20 июля 29,6% отобранных проб воды не соответствуют требованиям по санитарно-химическим показателям, 31,5% проб – по микробиологическим показателям, 2,6% проб – по паразитологическим показателям.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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