В Нижнем Тагиле водитель, насмерть сбивший женщину, получил два года условно

В Нижнем Тагиле вынесли приговор водителю Виктору Ермакову, который на Серовском тракте насмерть сбил 52-летнюю женщину. Он получил два года лишения свободы условно.

Как сообщили в региональной прокуратуре, ДТП случилось днем 17 февраля. Водитель за рулем Saab двигался в сторону Серова. Он не учел дорожные и погодные условия и не снизил скорость. Машину занесло на правую обочину, где стоял Volkswagen, рядом с ним находилась женщина. От удара она получила тяжелые травмы. Несмотря на помощь врачей, пострадавшая скончалась в больнице в тот же день.

Суд признал Ермакова виновным по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Помимо основного наказания его также лишили водительских прав на 2,5 года. Кроме того, осужденный обязан выплатить потерпевшей стороне 1,3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор может быть обжалован в Свердловском областном суде в течение 15 дней.

Нижний Тагил, Дарья Деменева

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