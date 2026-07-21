Жога: на форум патриотов зарегистрировались больше 1700 активистов

Завершилась заявочная кампания форума «Патриоты России», который пройдет в августе в Тюмени. Регистрацию прошли 1727 человек из 71 региона России и Республики Беларусь. «Очень рад, что в нашей стране много отзывчивых волонтеров, которые делают все возможное для бойцов на передовой», – сказал полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога.

Также полпредство закончило принимать заявки на Всероссийскую премию, где будут отмечены лучшие проекты по сохранению исторической памяти о событиях на Донбассе и поддержке участников спецоперации. К номинации предложен 251 проект. «Большинство инициатив связаны с патриотическим воспитанием молодежи, формированием ценностных ориентиров через культуру и творчество. Наша задача помочь авторам стать заметнее, чтобы их опыт могли перенимать другие», – отметил полпред.

Напомним, первый Всероссийский форум «Патриоты России» является продолжением окружного форума волонтеров и гражданских активистов «Патриоты Урала», который был учрежден осенью 2024 года по инициативе полпреда в УрФО Артема Жоги. За полтора года прошли пять встреч в регионах Урала, участниками стали более двух тысяч человек. По поручению президента России Владимира Путина форум получил всероссийский статус и новое название.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube