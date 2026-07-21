В Екатеринбургском зоопарке у носух родились четверо детенышей (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке в семействе носух пополнение. У самки Лейлы и самца Лелика родились малыши: три сыночка и дочка.

Зверьки активны и подвижны – большую часть времени они проводят в играх. «В вольере никто не сидит на месте. Скачки, догонялки, веселый писк и мамино воспитание – будни многодетной семьи во всей красе», – рассказали представители зоопарка. Отдыхают малыши вместе с родителями, сворачиваясь в гамаке.

В рационе маленьких хищников фрукты (яблоки, груши, черешня), овощи, мясо, орехи и арахис. А на сладкое – любимое яблочное повидло.

Увидеть носушат можно в уличных вольерах, на втором этаже павильона «Центральный».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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