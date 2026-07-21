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Свердловчан приглашают на Фестиваль молодежи. Но попасть смогут не все

Международный фестиваль молодежи, который пройдет Екатеринбурге, смогут посетить 5 тысяч свердловчан. Для них с 13 по 16 сентября подготовят насыщенную программу: выставки, экскурсии, культурные и специальные события, гастрономическую зону, а также открытые сессии и встречи с представителями разных сфер.

Попасть на фестиваль смогут свердловчане старше 14 лет. Для этого нужно до 10 августа на официальном сайте фестиваля заполнить анкету и написать мотивационное эссе. Участникам, успешно прошедшим конкурсный отбор, предоставят бесплатный трансфер и оформят именную аккредитацию.

Сам фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября и соберет 10 тысяч юношей и девушек из 190 стран. Участниками станут представители креативных индустрий, науки, образования, госуправления, спорта, бизнеса, медиа, IT и общественных организаций. Половина делегации – жители России, еще 5 тысяч гостей приедут из-за рубежа. Кроме того, в программе примут участие тысяча подростков от 14 до 17 лет.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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Метки / Фестиваль молодежи

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