Вода в Нице в черте Ирбита опустилась ниже отметки 8 метров

Уровень воды в реке Нице на территории Ирбита продолжает снижаться.

Как сообщил глава города Николай Юдин, сегодня в 14:00 уровень воды в Нице составлял 794 см (– 4 см за 6 часов). По-прежнему в зоне подтопления остаются 165 домов, а также приусадебные участки (огороды) и придомовые территории по 248 адресам.

Специалисты администрации города приняли 213 заявлений о выплате единовременной материальной помощи от граждан, проживающих на подтопленной территории. Мэр напомнил, что эта работа ведется в администрации города по адресу: ул. Революции, 16, ежедневно с 9:00 до 18:00.

На данный момент принято 17 заявок на проведение санитарной обработки домов и придомовых территорий. Заявки принимает Единая дежурно-диспетчерская служба по телефону: 6-21-32.

Ирбит, Елена Владимирова

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