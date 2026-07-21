В Серове подтоплено 136 домовладений, в ПВР переехали 17 человек

Сегодня уровень воды в Киселевском водохранилище составил 113,7 м, что на 5 см меньше, чем вчера. Ситуация контролируемая, но в Серовском районе остаются подтопленными 136 домовладений, где проживает 269 человек, в том числе 55 детей, рассказал «ВКонтакте» мэр Серова Александр Вовяков.

В пункте временного размещения на данный момент находятся 17 человек, в том числе 7 детей.

Эпидемиологическую ситуацию отслеживает Роспотребнадзор. Его специалисты обсудили с главой меры по дезинфекции и договорились о совместной работе по вакцинации от гепатита А.

Александр Вовяков добавил, что угроза подтопления серовских загородных лагерей отсутствовала даже в пик прохождения паводка. Учреждения работают в штатном режиме, безопасности детей ничего не угрожает.

Серов, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube