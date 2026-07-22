Паводок отступает из Ирбита и Серова

За прошедшие сутки вода частично отступила из Ирбита и Серова, но одновременно осложнилась обстановка в Первоуральском, Байкаловском и Туринском районах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, от воды освободились 72 жилых дома, в том числе 47 – в Ирбите, 17 – в Серове, 6 – в Сысерти, и 178 приусадебных участков, в том числе 122 – в Серовском районе, 14 – в Североуральском, 12 – в Ирбите, 14 – в Березовском.

В то же время затопило 6 жилых домов (два – в Слободо-Туринском районе, четыре – в Первоуральске) и 75 приусадебных участков, в том числе 24 – в Байкаловском районе, 12 – в Туринском, 25 – в Первоуральском.

Всего на территории области затоплено 455 жилых домов, 3019 приусадебных участков, 10 низководных мостов, 4 участка автомобильных дорог, ограничено автотранспортное сообщение с 22 населенными пунктами (776 домов, 1758 человек, из них 398 детей).

Сегодня может затопить еще 10 домов в Первоуральске и 55 приусадебных участков (10 – в Первоуральске, 30 – в Новой Ляле, 15 – в Староуткинске.

Ирбит, Елена Владимирова

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