Минздрав начал детские выездные чекапы – проверили уже 16 тысяч человек

С начала этого года в Свердловской области минздрав провел более 60 выездных профилактических осмотров. Это не просто приемы педиатра, а полноценные чекапы. Врачи областной детской клинической больницы за первые 6 месяцев осмотрели более 16 тысяч детей и подростков из разных уголков региона: Каменского и Камышловского районов, Североуральска, Верхней Туры, Ивделя, Тавды, Асбеста, Верхней Пышмы, Верхнего Тагила. Такая практика направлена на повышение доступности и качества медицинской помощи маленьким уральцам в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и комплекса мероприятий Десятилетия детства в России.

«Это не просто «прием у педиатра». В наши мобильные комплексы садится целая команда узких специалистов: детские хирурги, травматологи, неврологи, офтальмологи, эндокринологи, ЛОР-врачи, стоматологи и другие. Мы специально составляем график с учетом школьного расписания и даже дат проведения ОГЭ и ЕГЭ, чтобы не отрывать ребят от учебы и не создавать лишнего стресса для семей», – пояснила заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Отметим, что большую часть детей медики проверили в рамках диспансеризации и профосмотров – 15 793 ребенка, а еще 256 детей – в межмуниципальных центрах с консультативной целью. Во время выездов медики не просто дают оценку состояния детского организма, но и могут выявить тех, кто нуждается в специализированной медицинской помощи.

заместитель главного врача ОДКБ по амбулаторно-поликлинической работе Юлия Егорова отметила: «Территория Свердловской области большая, и в каждом месте, даже очень отдаленном от центра региона, может возникнуть потребность в оказании ребенку высококвалифицированной медицинской помощи. Наша мобильная бригада этот вопрос успешно решает».

Профилактические медицинские осмотры являются важной частью работы специалистов системы здравоохранения. Они позволяют при подозрении на заболевание своевременно направить маленького пациента на дообследование или госпитализацию в профильное медучреждение.

Екатеринбург, Елена Сычева

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