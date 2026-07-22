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Паслер предложил построить кампус РАНХиГС в Академическом (ФОТО)

Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров посетил Екатеринбург и обсудил с губернатором Денисом Паслером подготовку кадров в уральском филиале вуза.

Как рассказал в соцсетях Денис Паслер, он обсудил с ректором перспективу создания студенческого кампуса РАНХиГС в Екатеринбурге. «Площадкой может стать растущий Академический район. Такой масштабный проект возможно реализовать только в сотрудничестве с федеральными властями, пока задача вуза – проработать смысловое наполнение объекта», – пояснил губернатор.

Паслер добавил, что в Екатеринбурге уже есть кампус УрФУ, Уральский горный университет также планирует развивать это направление, а идею с кампусом для медицинского университета поддержали на федеральном уровне.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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