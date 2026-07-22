Клещи покусали уже 17,4 тысячи свердловчан

В этом сезоне от укусов клещей пострадали уже 17,4 тыс. свердловчан. Это в 1,6 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года и ниже среднего многолетнего уровня. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 114 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 226 человека,

Санитарные врачи исследовали 15,7 тыс. клещей. В 47,7% проб обнаружен возбудитель лайм-боррелиоза, в 3,7% – моноцитарного эрлихиоза, в 1,4% – гранулоцитарного анаплазмоза, в 1,4% проб найдены возбудители клещевого энцефалита. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в этом году против клещевого вирусного энцефалита с начала года проведено 135 006 вакцинаций и 281 884 ревакцинации.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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