Прокуратура выяснила, что лифты в подземном переходе на улице Вайнера долго не работали

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга добилась ремонта двух пассажирских лифтов, установленных в подземном переходе на улице Вайнера (перекресток с ул. Радищева).

Как сообщили в пресс-службе ведомства, лифты долгое время не работали, их техническое обслуживание не проводилось.

Прокуратура привлекла к административной ответственности чиновника, отвечающего за эти объекты, – руководителя МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения».

После этого лифты были приведены в надлежащее состояние, теперь они работают.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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