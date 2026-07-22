Прокуратура выяснила, что лифты в подземном переходе на улице Вайнера долго не работали

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга добилась ремонта двух пассажирских лифтов, установленных в подземном переходе на улице Вайнера (перекресток с ул. Радищева).
Как сообщили в пресс-службе ведомства, лифты долгое время не работали, их техническое обслуживание не проводилось.
Прокуратура привлекла к административной ответственности чиновника, отвечающего за эти объекты, – руководителя МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения».
После этого лифты были приведены в надлежащее состояние, теперь они работают.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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