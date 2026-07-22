С аллеи в центре Екатеринбурга убрали арку-сердце

С аллеи, ведущей от площади 1905 года к улице Московской, демонтировали арку в форме сердца. Световой арт-объект появился здесь три года назад – его установили к 300-летию города.

Как сообщили в телеграм-канале «Екатеринбург. Главное», близком к мэрии, конструкцию сняли для ремонта светодиодов, она временно будет храниться на базе «Горсвета». О ее новом месте установки сообщат позже.

Отметим, что у многих горожан конструкция вызывала неоднозначные ассоциации – некоторые видели в ней совсем не сердце.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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