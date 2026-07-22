В Екатеринбурге поселились масковые пальмовые циветты (ФОТО)

В Екатеринбургский зоопарк из Новосибирска приехали две масковые пальмовые циветты – сестры Ниша и Шанти. Их имена с санскрита переводятся как «ночь» и «спокойствие». Как сообщили в зоопарке, девочкам скоро исполнится год (они родились 7 августа 2025 года). Они ведут ночной древесный образ жизни, а днем преимущественно спят. Увидеть их можно в комплексе вольеров «Восточные» по соседству с речными выдрами. Лучше приходить вечером, когда животные выходят на прогулку.

У циветт длинные, мускулистые хвосты (по длине примерно равны телу), втяжные когти – это помогает им лазать по деревьям. Днем циветты отдыхают в развилках ветвей, в переплетении лиан или в дуплах. При этом они частично древесные – могут проводить время и на земле. В случае опасности используют необычный защитный механизм: у циветт есть железы, которые выделяют резко пахнущий секрет. По принципу действия это похоже на защиту скунса.



Фото: Илья Болдырев-Никитин, Дарья Лопатко

Екатеринбург, Елена Владимирова

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