Энергетики объяснили, как вернуть электричество в дома, попавшие в зону паводка

Специалисты АО «Облкоммунэнерго» рассказали, как вернуть электричество в дома, которые были обесточены во время паводка в Ирбите и Ирбитском районе.

Энергетики сообщают, что порядок действий должен быть такой.

1. Потребитель обследует свою электроустановку на предмет исправности и готовности принять электрическую энергию.

2. Отключает вводные автоматы.

3. Подает заявку на включение электрической энергии по телефону: (34355) 6-33-45 в диспетчерскую службу. Заявка должна содержать: ФИО, адрес и информацию о готовности к подключению электрической энергии.

4. Специалист АО «Облкоммунэнерго» выезжает для обследования на данный адрес.

5. На основании обследования принимает решение о возможности включения или не включения домовладения.

«Облкоммунэнерго» обращает внимание на то, что без заявки потребителя электричество включать не будут.

Как сообщил глава Ирбита Николай Юдин, к сегодняшнему утру уровень воды в реке Нице упал до 788 сантиметров (на пике паводка он достигал 845 см). За сутки вода ушла из 47 частных домов.

Ирбит, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube