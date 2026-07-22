Уральские врачи ежегодно фиксируют 11 тысяч случаев болезни Паркинсона и ей подобных

В Свердловской области ежегодно регистрируется около 11 тысяч пациентов с экстрапирамидными нарушениями – это болезни, при которых человек теряет контроль над движениями из-за сбоев в работе мозга. В эту группу входят болезнь Паркинсона, эссенциальный тремор, мышечная дистония и другие расстройства.

Отвечая на вопрос «Нового Дня», главный внештатный невролог регионального минздрава Андрей Смолкин рассказал на пресс-конференции, что медицинская помощь пациентам с такими диагнозами организована в три этапа: прием в поликлинике по месту жительства, направление в межмуниципальные неврологические центры и лечение в областном неврологическом центре на базе СОКБ.

По словам главного внештатного психиатра регионального минздрава Олега Сердюка, пациентам с выраженными нарушениями предоставляется социальная поддержка: им оформляют группу инвалидности и назначают пенсию. В зависимости от того, какие симптомы преобладают – двигательные или когнитивно-поведенческие, – больные могут наблюдаться у невролога или психиатра. «Часто пациенты обращаются уже на поздних стадиях, когда без посторонней помощи не обойтись. На ранних этапах – при легких когнитивных нарушениях (Impairment, MCI) – за помощью еще не обращались», – заявил он.

Часто в поддержке нуждаются сами родственники, и врачи рекомендуют им не только фармацевтическую, но и психотерапевтическую помощь, а также дают практические советы по уходу и общению с больным. Однако отдельных служб поддержки для них в регионе нет. Все консультирование проходит на приеме: врач объясняет особенности течения болезни, рассказывает, как вести себя с пациентом и на что обращать внимание.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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