Психиатр предупредил о последствиях скроллинга соцсетей

Скроллинг соцсетей серьезно влияет на психику и может привести к нарушениям сна, раздражительности и астении. Об этом на пресс-конференции заявил главный внештатный психиатр регионального минздрава Олег Сердюк.

«Скроллинг – это путь в поверхностность, в отсутствие глубины и рассуждения. Листая ленту, вы не отдыхаете, а истощаете нервную систему», – пояснил врач. По его словам, иллюзия, что телефон помогает переключиться, сравнима с эффектом от энергетиков: сначала кажется, что стало легче, но на самом деле ресурс организма только расходуется. В результате – снижение внимания, рассеянность, раздражительность, нарушения сна. А затем даже обычная негативная новость может стать причиной расстройства адаптации.

Настоящий отдых возможен только в состоянии покоя, подчеркивает психиатр. Когда человек ничего не делает – смотрит на закат, пьет утренний кофе без телефона, просто молчит, – его мозг перерабатывает информацию, анализирует важное, ищет решения. Именно в такие моменты рождаются верные и глубокие мысли.

Помимо этого, отдельная проблема – высокая скорость коммуникации, добавил Сердюк. Даже если человек не скроллит, а просто постоянно отвечает на звонки и сообщения, это дает такую же нагрузку.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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