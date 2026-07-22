Специалист Роспотребнадзора призвал выбросить весь урожай с затопленных огородов

Ничего из того, что выросло на приусадебных участках, попавших в зону наводнения, есть нельзя. Такие овощи, фрукты и ягоды надо выбрасывать, даже если они выглядят нормальными.

Об этом заявил Олег Лебедев, заместитель начальника Ирбитского территориального отдела Роспотребнадзора. Его комментарий опубликован на странице муниципалитета «ВКонтакте».

«Если на огород зашла паводковая вода, то весь урожай подлежит уничтожению. Продукты дезинфицировать – это играть в рулетку. Паводковая вода очень специфична, количество потенциальных возбудителей инфекций в ней бесконечно, провести такую дезинфекцию, чтобы убить каждого, невозможно в домашних условиях. Только автоклавирование, но понятно, что продукция с огорода ее не переживет. Так что нет, только утилизация», – считает эксперт.

Он также призвал не есть рыбу, которая погибла во время паводка или заплыла на территорию населенных пунктов – в ней также могут накапливаться возбудители болезней.

Напомним, сейчас в Свердловской области затоплено более 3000 приусадебных участков.

Ирбит, Елена Владимирова

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