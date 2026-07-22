В Екатеринбурге призывник получил 7 лет строгача за попытку откупиться от службы

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил к 7 годам колонии строгого режима Владимира Соколова, который заплатил 675 тысяч рублей, чтобы не служить в армии.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, зимой 2025 года призывник передал знакомому крупную сумму, чтобы тот помог получить фиктивные медицинские документы для отсрочки. Первый посредник оставил себе 505 тысяч, а за 130 тысяч привлек второго, который договорился с травматологом-ортопедом одной из городских больниц. 25 декабря Соколов приехал в приемный покой на Рижском, 16. Врач без всяких медпоказаний провел ему операцию, наложил швы и оформил поддельные документы. Их планировали предъявить в военкомат для получения незаконной отсрочки.

Суд признал уклониста виновным в преступлении по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу через посредника в крупном размере» и приговорил его к 7 годам колонии строгого режима, штрафу в 1,35 миллиона рублей, а также конфискации мобильного телефона и 675 тысяч рублей.

Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в течение 15 суток.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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