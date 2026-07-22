Жительница Серова отдала знакомой долг наркотиками

Транспортные полицейские Серова задержали недалеко от вокзала двух местных жительниц, 26 и 44 лет, когда младшая из женщин передавала своей приятельнице вместо долга в 5 тысяч рублей пакетик с синтетическим наркотиком.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по УрФО, серовчанок доставили в дежурную часть и провели личный досмотр. У каждой из них нашли по два пакетика с белым порошком. Правоохранители направили содержимое свертков на криминалистическую экспертизу, которая подтвердила, что внутри находился синтетический наркотик N-метилэфедрон, общей массой 9,716 граммов.

Незадолго до задержания младшая из женщин решила подзаработать на продаже запрещенных веществ. Через «куратора» она приобретала наркотики, а затем распространяла их на территории Серова.

«Также девушка пояснила, что раз уж она занимается распространением запрещенных веществ, то решила предложить своей знакомой, которой задолжала 5 тысяч рублей, вместо денег наркотик. Ведь сбытчица знала, что та хочет попробовать запрещенные вещества. Как ни странно, старшую из задержанных такое предложение не напугало, и она согласилась. После этого девушки назначили встречу недалеко от железнодорожной станции для передачи запрещенного вещества, где их и задержали правоохранители», – рассказали в транспортной полиции.

Стоит отметить, что сбытчица ранее уже имела проблемы с законом. Девушка судима за кражи в 2023 и 2026 годах, а также за умышленное причинение легкого вреда здоровью человека в 2025 году. Кроме того, она неоднократно привлекалась к административной ответственности за потребление наркотических веществ.

На обеих возбуждены уголовные дела. Время до суда серовчанки проведут под подпиской о невыезде.

Серов, Елена Владимирова

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