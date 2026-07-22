Завтра на реке Туре ожидается пик паводка

В ближайшие несколько суток в Свердловской области продолжится формирование пиков дождевого паводка на реках юго-запада области, начнет формироваться высший уровень воды в реке Туре в районе Туринска, сообщили в ГУ МЧС региона.

Завтра и послезавтра увеличение зон затопления ожидается в Байкаловском, Верх-Нейвинском, Каменском, Невьянском, Первоуральском, Сысертском, Тавдинском, Туринском и Слободо-Туринском районах.

Ситуация с паводком улучшится в Артемовском, Асбестовском, Верхнепышминском, Гаринском, Ирбитском, Камышловском, Махнёвском, Сухоложском, Талицком районах.

Кроме того, сообщает ГУ МЧС, до 20:00 часов 24 июля на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В районах расположения промышленных предприятий концентрация в воздухе одного или нескольких вредных веществ может быть выше ПДК.

Туринск, Елена Владимирова

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