Посевы погибли: Туринский район готов ввести режим ЧС

Администрация Туринского округа готовит обращение к губернатору Денису Паслеру с просьбой ввести на территории муниципалитета режим ЧС регионального характера.

Как рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Туринска Владимир Моисеев, по нормативам ЧС муниципального характера фиксируется, если число пострадавших не превышает 50 человек либо ущерб составляет не более 18,81 миллиона рублей. Однако ущерб туринских сельхозпроизводителей уже превысил эту цифру.

«В администрацию поступили обращения от руководителей сельхозпредприятий округа. Они сообщают о гибели посевов: причина – переувлажнение почвы из-за проливных дождей и высокий уровень воды в водоемах в июле этого года <…> Предварительные данные показывают, что размер материального ущерба превышает порог в 18,81 миллиона рублей, но остается в пределах 1,881 миллиарда рублей. А это значит, что решение о введении режима чрезвычайной ситуации относится к полномочиям высшего должностного лица субъекта Федерации. В связи с этим администрация округа готовит обращение к губернатору Свердловской области с просьбой рассмотреть возможность введения на нашей территории режима ЧС регионального характера», – пояснил Владимир Моисеев.

Добавим, что вода в реке Туре продолжает прибывать. Пик паводка ожидается в ближайшие дни.

Туринск, Елена Владимирова

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